Прокуроры готовы весь день провести с калужанами

12 декабря в областной прокуратуре с 12 до 20 часов пройдет общероссийский день приема граждан, сообщили в ведомстве.
В аппарате прокуратуры области граждане будут приняты в приемной, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Кутузова, 2 «а», каб. 115.
В городских и районных прокуратурах прием будет вестись на местах.
Прием заявителей пройдет в порядке живой очереди при предъявлении паспорта.
Также можно предварительно записаться на личный прием по телефону: 8(4842) 56-25-55.
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