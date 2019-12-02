Прокуроры готовы весь день провести с калужанами

12 декабря в областной прокуратуре с 12 до 20 часов пройдет общероссийский день приема граждан, сообщили в ведомстве.

В аппарате прокуратуры области граждане будут приняты в приемной, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Кутузова, 2 «а», каб. 115.

В городских и районных прокуратурах прием будет вестись на местах.

Прием заявителей пройдет в порядке живой очереди при предъявлении паспорта.

Также можно предварительно записаться на личный прием по телефону: 8(4842) 56-25-55.