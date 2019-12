The Banker присудил Альфа-Банку статус «Bank of the Year in Russia 2019»

В этом году премию издания The Banker (Великобритания) «Bank of the Year in Russia 2019» присудили российскому Альфа-Банку. Экспертов убедили достигнутые компанией показатели и технологическое превосходство.

Так, они высоко оценили работу компании над цифровизацией различных процессов. Интерес жюри вызвало и совершенствование мобильной аппликации «Альфа-Мобайл». Свой вклад в победу Альфа-Банка внесли внедренные им новейшие услуги и сервисы. Речь идет о моментальном выпуске карт, об услуге для семейных клиентов «семейный счет», новых решениях для клиентов по линии ипотеки, виртуальных картах для представителей сектора МСБ. В жюри особо выделили новую инновационную опцию, доступную корпоративным клиентам. Теперь они могут подтверждать платежные действия одним лишь прикосновением пальца, отмечает novostivolgograda.ru .

Экспертная группа отметила, что о том, насколько эффективна компания, говорят растущие финансовые данные о ее деятельности. За прошлый год рост продемонстрировали многие основные показатели Альфа-Банка. Так, достаточность капитала первого уровня составила 7031 млн долларов, показав рост на более чем 13 процентов. Активы выросли до 47199 млн долларов, что означает рост на 5,5 процента, а рентабельность капитала достигла 19,5 процента. Что касается операционной эффективности, то ее значение достигло 39,4 процента.

Победа в этой номинации служит еще одним подтверждением того, что Альфа-Банк является отраслевым лидером с быстро растущей клиентской базой. Только в этом году она выросла на один миллион пользователей, рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Что касается аппликации «Альфа-Мобайл», то у нее наивысшая оценка в мире в AppStore среди банков и с ее помощью можно заказать карту за секунды.

В сфере применения интернет банкинга и мобильных приложений для банка, Альфа-Банк 10 лет назад стал первопроходцем в РФ. А сейчас, он занимается платформой phygital branch, которая должна будет стать инновационной физической сетью. Для экспертов журнала The Banker такие показатели являются критериями позитивной оценки компании.

Журнал The Banker в 1926 в первый раз выпустила компания Financial Times. С тех пор она выходит ежемесячно и каждый год ее эксперты оценивают деятельность самых значимых финансовых институтов мира.