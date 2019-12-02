Грязную кафешку прикрыли на 90 суток

Прокуратура Жуковского района нашла многочисленные нарушения в одном из кафе, которое принадлжеит индивидуальному предпринимателю.

В подсобке размером меньше 5 метров готовили еду, там же мыли посуду и обрабатывали инвентарь, сообщили в областной прокуратуре.

Специальные холодильные камеры отсутствовали. А нарушения, выявленные в ходе проверки, создавали угрозу жизни и здоровья людей.

Прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Предпринимателю запретили в течение 90 дней осуществлять свою деятельность.

Фото: pxhere.com.