Грязную кафешку прикрыли на 90 суток

Прокуратура Жуковского района нашла многочисленные нарушения в одном из кафе, которое принадлжеит индивидуальному предпринимателю.
В подсобке размером меньше 5 метров готовили еду, там же мыли посуду и обрабатывали инвентарь, сообщили в областной прокуратуре.
Специальные холодильные камеры отсутствовали. А нарушения, выявленные в ходе проверки, создавали угрозу жизни и здоровья людей.
Прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Предпринимателю запретили в течение 90 дней осуществлять свою деятельность.
Фото: pxhere.com.
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