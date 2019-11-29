Фирма по сбору вторсырья попала на штраф в 40 тысяч

Прокуратура Калуги проверила работу компании «Калуга-Тара», которая занимается сбором вторсырья, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 29 ноября.

С производственной площадки отобрали пробы отходов и установили, что у них 4 класс опасности.

Выяснилось, что у фирмы нет соответствующей лицензии по размещению и сортировке такого вторсырья.

В итоге, фирму оштрафовали на 40 тысяч, а директора обязали устранить нарушение.

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