Фирма по сбору вторсырья попала на штраф в 40 тысяч

Прокуратура Калуги проверила работу компании «Калуга-Тара», которая занимается сбором вторсырья, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 29 ноября.
С производственной площадки отобрали пробы отходов и установили, что у них 4 класс опасности.
Выяснилось, что у фирмы нет соответствующей лицензии по размещению и сортировке такого вторсырья.
В итоге, фирму оштрафовали на 40 тысяч, а директора обязали устранить нарушение.
Фото: Pixabay.com
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