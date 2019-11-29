Чиновники выяснили, что в Калуге самые дорогие сосиски

В пятницу, 29 ноября, чиновники обсудили цены, зафиксированные в магазинах на прошедшей неделе.
По данным статистики в Калуге минимальные цены на творог, сыр, печенье, соль, капусту, яблоки.
Максимальные – на сосиски, сардельки, маргарин.
Мониторинг проводился среди соседних областей ЦФО, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.
В сетевых магазинах на прошлой неделе подешевели перец сладкий – на 4,3%, апельсины – на 5,8%. Увеличились цены на помидоры свежие – на 3,7% и виноград – на 4,1%.
Розничные цены на бензин существенно не изменились, сообщается в пресс-релизе.
Фото: Pixabay.com
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