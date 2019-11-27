Старшеклассники примерили бронежилеты тюремной охраны

Начальник отдела кадров рассказала об особенностях службы и преимуществах учебы в профильных учреждениях, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 27 ноября.

Руководство отдела охраны продемонстрировало старшеклассникам вооружение и экипировку сотрудников, желающим разрешили примерить бронежилеты и каски.

Для привлечения кандидатов на учебу учащимся 9-10 классов сухиничской школы организовали экскурсию в ИК-5 УФСИН России по Калужской области.

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