Суд обязал чиновников отремонтировать городскую дорогу

Районная прокуратура обнаружила, что по улице Лесной в Жукове машины не могут ехать с разрешенной ПДД скоростью.

На протяжении всей дороги были выявлены многочисленные просадки, выбоины и иные повреждения, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 27 ноября.

В результате силовики обратились в суд, и администрацию города обязали привести дорожное покрытие в нормативное состояние.

Фото: Pixabay.com.