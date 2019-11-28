Суд обязал чиновников отремонтировать городскую дорогу

Районная прокуратура обнаружила, что по улице Лесной в Жукове машины не могут ехать с разрешенной ПДД скоростью.
На протяжении всей дороги были выявлены многочисленные просадки, выбоины и иные повреждения, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 27 ноября.
В результате силовики обратились в суд, и администрацию города обязали привести дорожное покрытие в нормативное состояние.
Фото: Pixabay.com.
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