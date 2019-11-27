Встреча с другом закончилась в больнице

В Боровском районе в больницу привезли 33-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

Прибывшие оперативники выяснили, что потерпевший был в гостях у своего знакомого.

В какой-то момент застолья между приятелями возник конфликт, хозяин дома схватил предмет, похожий на нож, и несколько раз ударил им своего товарища в грудь.

Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в среду, 27 ноября.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Фото: Pixabay.com