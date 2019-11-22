Детям предлагают нарисовать свалки в лесу

Опубликовано: 22.11.2019 12:40 234

Областной минприроды запустил конкурс рисунков «Свалки в лесах глазами детей», сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 22 ноября. Мероприятие направлено на пропаганду охраны окружающей среды. Работы и заявки на участие будут принимать с 22 ноября по 11 декабря по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д.57. Контактные телефоны: .(4842)71-99-55, 71-96-67. Победителей наградят грамотами. Лучшие работы будут использовать для наглядной агитации. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Опубликовано: 22.11.2019 12:40 234

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