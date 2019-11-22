Детям предлагают нарисовать свалки в лесу

Областной минприроды запустил конкурс рисунков «Свалки в лесах глазами детей», сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 22 ноября.
Мероприятие направлено на пропаганду охраны окружающей среды.
Работы и заявки на участие будут принимать с 22 ноября по 11 декабря по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д.57. Контактные телефоны: .(4842)71-99-55, 71-96-67.
Победителей наградят грамотами.
Лучшие работы будут использовать для наглядной агитации.
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!