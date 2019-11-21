Калужские библиотеки решили бороться с наркоманией

В регионе завершается второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Не остались в стороне и калужские библиотеки: там прошли выставки, лекции и классные часы для школьников.

В Обнинской городской библиотеке ученикам 7-й школы показали фильм «Право на жизнь».

А в сельской библиотеке Кировского района прошла тематическая книжная выставка «Наркомания – битва продолжается», сообщили в администрации наукограда.

Фото: администрация Обнинска.