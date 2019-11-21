Неблагополучные семьи покажут свои печи пожарным

21.11.2019 11:07 212

Сотрудники регионального МЧС отправились в Кировский район в рейд по пожарной безопасности. Только за 10 месяцев этого года из-за неправильной эксплуатации печей произошло 95 пожаров. Особую проверку пройдут дома многодетных и неблагополучных семей. Спасатели и сотрудники социальной защиты проверят печное отопление, электороприборы, а также соблюдение правил пожарной безопасности домовладельцами. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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