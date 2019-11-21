Полицейские приглашают в свой дружный коллектив

21.11.2019 10:40 308

23 ноября состоится акция «Единый день приема граждан по вопросам поступления на службу в органы внутренних дел».

В областном УМВД готовы рассказать обо всех бонусах: социальных гарантиях, порядке и условиях приема на службу.

Также все желающие в этот день смогут посетить музей истории Управления.

Уточнить информацию о предстоящей акции можно по телефонам: 8(4842) 50-25-55, 50-27-58, 50-24-04.