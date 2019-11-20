Обнинская спортсменка перестреляла всех в Костроме

20.11.2019 11:02 249

Обнинская спортсменка Светлана Воробьева вошла в тройку сильнейших и завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по стрельбе в Костроме. Как сообщили в региональном минспорта, представительница спортивной школы олимпийского резерва «Квант» набрала 574 очка в упражнении МВ-3х20. Фото: Министерство спорта Калужской области.





Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.