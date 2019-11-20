Калужский министр вошла в сотню самых ярких лидеров

20.11.2019 08:09 420

Французский независимый аналитический центр Института Шуазель составил список самых ярких и талантливых молодых лидеров России. В топ-100 вошла министр природных ресурсов и экологии Калужской области, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 19 ноября. Выбранные российские лидеры провели деловые встречи с общественными, государственными деятелями и представителями бизнеса во Франции. Фото: Pixabay.com



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