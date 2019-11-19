Мужчине закрыли выезд за границу из-за ссоры с соседом

19.11.2019 16:28 239

Двое соседей рассорились из-за ремонта крыши своего жилого дома в Куйбышевском районе.

Один мужчина решил отремонтировать и частично обновить кровлю, а второй не захотел его пускать на свою половину.

Дело пришлось решать в суде, в результате строптивого калужанина обязали перестать чинить препятствия в ремонте.

Однако гражданин игнорировал это решение.

Тогда приставы наложили на упрямца штраф и закрыли выезд за границу, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 19 ноября.

Через некоторое время выяснилось, что упертый сосед сдался, и ремонт крыши идет полным ходом.

Приставы это зафиксировали и сняли запрет.

Фото: Pixabay.com