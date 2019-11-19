Полицейские расскажут все о защите прав детей

19.11.2019 07:02 143

В среду, 20 ноября в областном УМВД пройдет тематическая горячая телефонная линия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 17 до 18 часов, позвонив по номеру 8(4842) 50-20-20, можно узнать все о защите прав и законных интересов подрастающего поколения.

В работе горячей линии примут участие руководители правового отдела, подразделения по делам несовершеннолетних, психолог Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителе, Уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Фото: pxhere.com.