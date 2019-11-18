Мошонки уступают Мутному Материку

Калужские Мошонки продолжают участвовать в финальном голосовании конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
Прошла первая неделя голосования. И как сообщает пресс-служба сервиса путешествий-организатора конкурса, из десяти финалистов калужская деревня пока лишь на седьмом месте.
На сегодня свои голоса отдали 74 тысячи человек. И больше всего голосующих веселит Мутный Материк из Республики Коми, Хохотуй и Морозилка. Меньше всего голосов пока у сахалинского Палево.
Промежуточные итоги:
1 место - Мутный Материк (Республика Коми): 13 552 голоса
2 место - Хохотуй (Забайкальский край): 13 095 голосов
3 место - Морозилка (Архангельская область): 10 040 голосов
4 место - Мухоудеровка (Белгородская область): 8 224 голоса
5 место - Бухалово (Ярославская область): 6 608 голосов
6 место - Лох (Саратовская область): 5 856 голосов
7 место - Мошонки (Калужская область): 5 505 голосов
8 место - Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь): 4 431 голосов
9 место - Свиногорье (Республика Татарстан): 3 892 голоса
10 место - Палево (Сахалинская область): 2 338 голоса.
Впереди - еще 6 дней баталий, голосование окончится 24 ноября в 23:59.
Фото: Андрея МАЛОСОЛОВА, "Комсомольская правда"
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