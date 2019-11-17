Мужчина продал телефона приятеля

17.11.2019 08:54 157

В Обнинске расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Фигурантом оказался неработающий гражданин, который пообещал своему приятелю починить его мобильный телефон, но вместо этого продал чужой гаджет. Как сообщили в областном УМВД, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Фото: pxhere.com.



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