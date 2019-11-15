Микроавтобус вылетел в кювет и снес елку

15.11.2019 11:03 276

В пятницу, 15 ноября, около восьми утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Сухиничском районе. На 247 километре Киевской трассы микроавтобус «Ниссан» съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.