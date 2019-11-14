В Полотняном заводе женщина сама засыпала ямы

14.11.2019 18:04 200

Жительница Полотняного завода решила не ждать помощи и самостоятельно залатала ямы.

Фотографию выложили в группе поселка.

Пользователи соцсетей пишут. что эта дорога уже несколько лет разбита, и толком ее никто не ремонтировал. Зато часто по ней ездят большегрузы, которые и разбивают оставшееся покрытие.

Фото: ВКонтакте.