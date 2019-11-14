Калужанки отдали больше миллиона за снятие порчи

14.11.2019 09:20 100

Гражданка одной из республик ближнего зарубежья предстанет перед судом за серию имущественных преступлений.

Предприимчивая дама «избавляла» от порчи доверчивых калужанок. Одну из них она обманула почти на 300 тысяч рублей, другую- на миллион.

Фигурантка якобы проводила обряды, а сама похищала деньги и украшения калужанок, меняя их на билеты банка приколов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном УМВД.

Фото: pxhere.com.