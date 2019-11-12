Спасатели проинструктируют домовладельцев

12.11.2019 15:49 117

Завтра, 13 ноября, в ряде населенных пунктов Дзержинского района состоится инструктаж по пожарной безопасности для местных жителей.

Сотрудники регионального МЧС проверят электропроводку и печное оборудование, обучат домовладельцев правилам пожарной безопасности в быту и расскажут, как предотвратить трагедию.

С начала 2019 года на территории региона зарегистрировано 3323 пожара, 2784 из которых произошли по вине людей. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей зафиксировано более 300 пожаров.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.