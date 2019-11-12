Саперы взорвали военные мины

12.11.2019 09:27 43

Работы по обезвреживанию минометных мин диаметром 50 милиметров прошли в Ульяновском районе в деревне Дретово. Саперы уничтожили 15 опасных находок времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе областного МЧС. Спасатели напоминают, что в случае обнаружение взрывоопассных предметов, необходимо: - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - при производстве земляных или других работ - остановить работу; - хорошо запомнить место обнаружения предмета; - установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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