Два топора и другой цветмет украли у калужанина

12.11.2019 08:58 87

Калужанин обратился в полицию с заявлением о краже с территории его земельного участка металлических изделий.

Неизвестные похитили два металлических листа, двадцать труб различного диаметра, два металлических диска от колеса автомобиля, 35 штук металлической арматуры, два топора, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Оперативно удалось задержать подозреваемых, которые похитили металл и сдали его в пункт приема лома.

Двое мужчин скоро предстанут перед судом.

Фото: pxhere.com.