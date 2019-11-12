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Два топора и другой цветмет украли у калужанина

12.11.2019 08:58 0 87
Два топора и другой цветмет украли у калужанина
Калужанин обратился в полицию с заявлением о краже с территории его земельного участка металлических изделий.

Неизвестные похитили два металлических листа, двадцать труб различного диаметра, два металлических диска от колеса автомобиля, 35 штук металлической арматуры, два топора, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Оперативно удалось задержать подозреваемых, которые похитили металл и сдали его в пункт приема лома.

Двое мужчин скоро предстанут перед судом.

Фото: pxhere.com.


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