Два топора и другой цветмет украли у калужанина

Неизвестные похитили два металлических листа, двадцать труб различного диаметра, два металлических диска от колеса автомобиля, 35 штук металлической арматуры, два топора, сообщили в пресс-службе областного МВД.
Оперативно удалось задержать подозреваемых, которые похитили металл и сдали его в пункт приема лома.
Двое мужчин скоро предстанут перед судом.
Фото: pxhere.com.
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