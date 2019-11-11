Калужанам предложили жаловаться на таксистов

11.11.2019 16:41 340

С 11 по 25 ноября, в рамках всероссийской акции областной Роспотребнадзор проводит горячую линию по услугам такси и каршеринга, сообщила пресс-служба Управления.

Обращения будут приниматься по телефонам:

58-40-37, 55-20-24 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Так же можно будет обратиться в консультационный центр на улице Баррикад, дом 181.

Режим работы: с 8.00 до 16.30 в рабочие дни, перерыв с 12-00 до 12-30, контактный телефон 57-11-81.

Фото: Pixabay.com