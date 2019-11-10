Дама лишилась мобильника, снимая конфликт на видео

10.11.2019 11:20 416

В обнинское отделение полиции обратилась местная жительница с заявлением о похищении телефона, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 9 ноября.

Выяснилось, что потерпевшая с приятелем прогуливались вечером по городу, когда между женщиной и случайный встречным завязался конфликт.

Дама достала мобильный телефон, чтобы снять происходящее на видео. Прохожий потребовал убрать гаджет и удалить записать.

Женщина проигнорировала просьбу, тогда оппонент забрал у нее мобильник и ушел.

Стражи порядка разыскали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель.

Телефон изъяли и вернули собственнице.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Фото: Pixabay.com