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Три машины столкнулись вечером в Калуге

10.11.2019 11:19 1 374
Три машины столкнулись вечером в Калуге

Около пяти часов вечера в субботу, 9 ноября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

Автомобили «Рено», «Шевроле» и «Ауди» столкнулись на Киевском проезде.

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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