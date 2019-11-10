Три машины столкнулись вечером в Калуге

10.11.2019 11:19 374

Около пяти часов вечера в субботу, 9 ноября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобили «Рено», «Шевроле» и «Ауди» столкнулись на Киевском проезде. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.