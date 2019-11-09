Пешеход попал под колеса автомобиля на Суворова

09.11.2019 16:18 270

В пятницу, 8 ноября, в 21:36 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобиль «Рено» сбил пешехода на улице Суворова. Насколько тяжелые травмы получил пострадавший, не сообщается. На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области



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