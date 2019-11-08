В людиновских гостиницах не нашли огнетушители

Прокуратура Людиновского района вместе со специалистами регионального МЧС проверила гостиницы города и нашла нарушения пожарной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, наиболее распространенные нарушения- загромождение путей эвакуации различными материалами, помещения не обеспечены огнетушителями, а под лестницами хранились горючие материалы.
Руководителям внесены представления, трое привлечены к дисциплинарной ответственности.
Все нарушения устранены, но директора обязаны заплатить штрафы.
Фото: pxhere.com.
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