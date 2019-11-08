В людиновских гостиницах не нашли огнетушители

08.11.2019 12:28 163

Прокуратура Людиновского района вместе со специалистами регионального МЧС проверила гостиницы города и нашла нарушения пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, наиболее распространенные нарушения- загромождение путей эвакуации различными материалами, помещения не обеспечены огнетушителями, а под лестницами хранились горючие материалы. Руководителям внесены представления, трое привлечены к дисциплинарной ответственности. Все нарушения устранены, но директора обязаны заплатить штрафы. Фото: pxhere.com.



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