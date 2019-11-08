Внучка ограбила собственную бабушку

В Юхновском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили в областном УМВД.
Полицейские установили, что ранее судимая не работающая 40-летняя местная жительница схватила за руку свою бабушку, после чего похитила из кармана одежды деньги- 61 тысячу рублей.
Часть средств женщина потратила на выпивку.
Ущерб подозреваемая возместила, а за содеянное ей придется ответить перед судом.
Фото: pxhere.com.
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