Виновных в загрязнении рек оштрафовали на 10 тысяч

07.11.2019 18:54 75

Прокуратура Калуги установила, что Водоканал сбрасывал в Яченку сточные воды с превышением допустимых показателей.

Кроме того силовики установили, что похожие нарушения были и у общества, обслуживающего жилой поселок «Полесье».

Там загрязняющие стоки сбрасывали в безымянный ручей притока реки Грязнинки.

В результате, были возбуждены административные дела и виновных должностных лиц оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 ноября.

Фото: Pixabay.com