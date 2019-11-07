Спасателям продемонстрировали новые гидранты

Специалисты Водоканала провели занятия с сотрудниками пожарно-спасательных частей, сообщила пресс-служба компании в четверг, 7 ноября.
Спасателям продемонстрировали новые пожарные гидранты, которые уже устанавливаются на водопроводных сетях.
При этом огнеборцам напомнили о том, что чрезмерные усилия при открытии устройства могут привести к его поломке, а также к выходу из строя подводящих линий.
Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал»
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