Спасателям продемонстрировали новые гидранты

07.11.2019 13:05 44

Специалисты Водоканала провели занятия с сотрудниками пожарно-спасательных частей, сообщила пресс-служба компании в четверг, 7 ноября.

Спасателям продемонстрировали новые пожарные гидранты, которые уже устанавливаются на водопроводных сетях.

При этом огнеборцам напомнили о том, что чрезмерные усилия при открытии устройства могут привести к его поломке, а также к выходу из строя подводящих линий.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал»