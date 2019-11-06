В Калуге обнаружили фальшивые 5 рублей

06.11.2019 11:43 723

За 9 месяцев в Калуге было выявлено 184 поддельных денежных знаков, сообщила пресс-служба МВД в среду, 6 ноября. Из них: 113 купюр по 5000 рублей;

44 купюр по 1000 рублей;

11 купюр по 2000 рублей;

9 купюр по 500 рублей;

1 монета достоинством 5 рублей;

5 купюр достоинством 100 долларов США;

1 купюра достоинством 100 ЕВРО. Чаще всего фальшивки выявляют сотрудники банков и кредитных организаций, осуществляющих инкассацию. Полиция ищет подозреваемых, причастных к распространению поддельных денег. Фото: Pixabay.com



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