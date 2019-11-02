Калужанин организовал наркопритон

02.11.2019 13:59 166

Полицейские Калуги получили информацию о том, что в одной из квартир города организован наркопритон, сообщили в областном УМВД,

33-летний местный житель привечал наркозависимых калужан, вместе с ними попался и сам.

Когда оперативники прибыли в квартиру, там был сам хозяин и еще двое граждан в состоянии наркотического опьянения. В ходе осмотра жилища обнаружены специальные переделанные средства для курения.

Организатору притона грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото: УМВД России по Калужской области.