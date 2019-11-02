Ночью было жарко: дом и квартира горели в области

02.11.2019 13:53 149

Этой ночью спасателям пришлось тушить пожары сразу в двух районах, сообщили в областном МЧС.

В деревне Кабицыно Боровского района загорелась квартира. Потушить ее смогли 8 пожарных, пострадавших нет.

А в Дешовках Козельского района загорелся жилой дом. Тоже обошлось без пострадавших, понадобилась помощь 9 спасателей и трех пожарных расчетов.

В причинах возгораний будут разбираться инспекторы.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.