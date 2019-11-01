Фирму оштрафовали на 100 тысяч за ошибки в отчете

01.11.2019 18:00 106

Одна из компаний наукограда, осуществляющая транспортировку сточных вод, предоставила в Министерство конкурентной политики отчет за прошлый год.

Выяснилось, что сведения в отчете разошлись с данными непосредственной проверки.

Не совпали расчеты по объему оказываемых услуг, начисленной зарплаты, капремонту систем, и другие данные.

В отношении должностного и юридических лиц прокуратурой Обнинска были возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 1 ноября.

Директору вынесли предупреждение, а фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.