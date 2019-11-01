Школьникам рассказали о буднях приставов

01.11.2019 17:09 109

Накануне дня судебного пристава в гости к сотрудникам УФССП пришли школьники. Сначала ребятам рассказали про работу силового блока ведомства, продемонстрировали оружие и спецсредства. Потом показали фильм с фрагментами тренировок, стрельб и рейдовых мероприятий. В конце учащихся провели с экскурсией по аппарату Управления ФССП, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 1 ноября. Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.



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