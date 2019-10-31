Лихач сбросил с капота мужчину и получил срок

31.10.2019 12:00 268

Жуковский районный суд вынес приговор 71-летнему жителю Москвы, который своим автомобилем нанес тяжкий вред здоровью.

Мужчина совершил ДТП и попытался скрыться на своем автомобиле «Nissan X-Trail».

Однако местный житель попытался его остановить: сначала преградил дорогу,а потом запрыгнул на капот иномарки.

Подсудимый начал маневрировать автомобилем, в итоге сбросил потерпевшего на землю.

Свою вину лихач не признал, но суд вынес ему приговор: три года лишения свободы условно.

А также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 800 тысяч рублей.

Фото: pexels.com.