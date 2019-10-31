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Водоканал оштрафовали за длительное отключение воды

31.10.2019 11:48 0 197
Водоканал оштрафовали за длительное отключение воды

Прокуратура Мосальского района в ходе проверки установила, что в поселке Раменский больше 3 дней отсутствовало холодное водоснабжение.

Как сообщила областная прокуратура, без воды остался 51 дом: 238 жителей, в том числе 31 ребенок.

По закону, отключение не должно превышать 24 часов.

В отношении руководства «Калугаоблводоканала» составлено дело об административном правонарушении и выписан штраф в 5 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.


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