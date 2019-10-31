Пора задуматься о лете: на днях начнется прием заявлений в лагеря

31.10.2019 08:59 125

Уже на следующей неделе в Управлении образования Калуги начнется прием заявлений на отдых в лагерях в период летних каникул.

Заявления принимаются с 6 ноября по предварительной записи, она начнется днем ранее в 8 часов 15 минут.

Лично придется прийти, чтобы принести необходимые документы: заявление, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, документы, подтверждающие льготы.

Принять детей летом 2020 года готовятся 10 оздоровительных лагерей, среди них «Белка», «Сокол», «Галактика»,«Звездный», «Спутник», «Чайка».

Фото: pxhere.com.