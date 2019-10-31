Пора задуматься о лете: на днях начнется прием заявлений в лагеря

Уже на следующей неделе в Управлении образования Калуги начнется прием заявлений на отдых в лагерях в период летних каникул.
Заявления принимаются с 6 ноября по предварительной записи, она начнется днем ранее в 8 часов 15 минут.
Лично придется прийти, чтобы принести необходимые документы: заявление, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, документы, подтверждающие льготы.
Принять детей летом 2020 года готовятся 10 оздоровительных лагерей, среди них «Белка», «Сокол», «Галактика»,«Звездный», «Спутник», «Чайка».
Фото: pxhere.com.
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Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
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