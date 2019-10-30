Энергетики запланировали массовые отключения

30.10.2019 18:33 42

31 октября, в четверг, будут производиться временные плановые отключения потребителей, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08-00 до 13-00 элекроэнергии не будет:

ул.Кирова, д. 26, 30 а, 32, 32корп.1,2,3,4; 36,38,42;

ул.Марата, д.1;

ул. Стекольная, д. 51-99, 26-78, 103,105;

ул. Песчаная, д. 40,42,28, 53-107, 48-102;

ул. Чапаева 17-27, 56, 60-76;

ул.Заводская, д. 2-16;

ул.Маяковского 22-30;

пер.Маяковского 1-37,2-38.

С 08-30 до 17-00 без электричества останутся:

Частный сектор: ул.Тарусская 1-я,2-я,3-я,4-я линии;

ул.5-я Тарусская 14,18,19-47,уч-к 185,187;

ул.6-я Тарусская 8,16;

ул.7-я Тарусская 1,6,27,51,уч-к 124,130;

д.Ждамирово, проезд Тарусский 12 б,15;

ул.Советская 134 а.

С 09-00 до 17-00 (частично) обесточат :

Песочная,

Тинино,

Городня.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com