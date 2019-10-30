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Энергетики запланировали массовые отключения

30.10.2019 18:33 0 42
Энергетики запланировали массовые отключения

31 октября, в четверг, будут производиться временные плановые отключения потребителей, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08-00 до 13-00 элекроэнергии не будет:

  • ул.Кирова, д. 26, 30 а, 32, 32корп.1,2,3,4; 36,38,42;
  • ул.Марата, д.1;
  • ул. Стекольная, д. 51-99, 26-78, 103,105;
  • ул. Песчаная, д. 40,42,28, 53-107, 48-102;
  • ул. Чапаева 17-27, 56, 60-76;
  • ул.Заводская, д. 2-16;
  • ул.Маяковского 22-30;
  • пер.Маяковского 1-37,2-38.

С 08-30 до 17-00 без электричества останутся:

  • Частный сектор: ул.Тарусская 1-я,2-я,3-я,4-я линии;
  • ул.5-я Тарусская 14,18,19-47,уч-к 185,187;
  • ул.6-я Тарусская 8,16;
  • ул.7-я Тарусская 1,6,27,51,уч-к 124,130;
  • д.Ждамирово, проезд Тарусский 12 б,15;
  • ул.Советская 134 а.

С 09-00 до 17-00 (частично) обесточат :

  • Песочная,
  • Тинино,
  • Городня.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com


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