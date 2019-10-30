«Мусорщики» выследили вредителя

30.10.2019 17:46 155

Сотрудники обнинского предприятия по сортировке и вывозу мусора столкнулись с неадекватным поведением жильца одной из многоэтажек, сообщил новостной портал Obninsk.Name.

Мужчина звонил после каждого очередного отъезда мусоровоза и жаловался на то, что часть отходов так и не вывезли.

Водители и уборщики спецтехники заявляли обратное.

В итоге, на спецтехнику и на подъезд установили видеокамеры.

Выяснилось, что сразу после отъезда машины из подъезда выходил некий гражданин с мешками мусора и бросал их прямо перед домом, на тротуаре.

- Видимо, мужчина следил, когда уедет машина, чтобы вынести свои мешки и звонить нам с претензией, – рассказал соучредитель предприятия.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.