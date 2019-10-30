Заработала круглосуточная линия «Ребенок в опасности»

В областном следственном управлении в круглосуточном режиме заработала телефонная линия «Ребенок в опасности», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября.
По номеру 123 граждане могут сообщить о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних.
Поступившие обращения рассматриваются незамедлительно.
Кроме того специалисты подскажут как правильно действовать в экстремальных ситуациях.
Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.
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