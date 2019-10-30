Заработала круглосуточная линия «Ребенок в опасности»

30.10.2019 16:17 202

В областном следственном управлении в круглосуточном режиме заработала телефонная линия «Ребенок в опасности», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 октября.

По номеру 123 граждане могут сообщить о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних.

Поступившие обращения рассматриваются незамедлительно.

Кроме того специалисты подскажут как правильно действовать в экстремальных ситуациях.

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.