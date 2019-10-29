Продавец телефонов обокрал хозяина на 250 тысяч

29.10.2019 11:43 157

Дзержинский районный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю за присвоение чужого имущества.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина работал специалистом по работе с клиентами одного из магазинов по продаже сотовых телефонов и похищал деньги из кассы, а также другие материальные ценности.

Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

После совершения указанного преступления мужчина совершил еще ряд преступлений против собственности, и на момент рассмотрения настоящего уголовного дела, отбывал наказание в колонии-поселении.

Суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.