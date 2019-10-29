Дачи калужан обчистили «любители металла»

Калужские полицейские задержали группу молодых людей, которые подозреваются в совершении серии краж с территории садоводческих товариществ в Калуге.

По версии правоохранителей, ранее судимые за имущественные преступления 21-летние фигуранты проникали на дачные участки, откуда похищали металлические изделия: трубы, калитки, чугунные ванны.

Свою добычу сдавали в пункт приема металла, сообщили в областном УМВД.

Молодым людям вменяется 10 эпизодов противоправной деятельности.