«Волга» затормозила в «Ауди»

26.10.2019 17:28 157

В 15:17 в субботу, 26 октября на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. На 2 километре трассы «Калуга-Медынь» столкнулись автомобили «Ауди» и «Газ-3110». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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