Поросли травой и сорняками поля

25.10.2019 09:31 341

Общество с ограниченной ответственностью «Лафарж ГЕО», которое является собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения , оштрафовано на 400 тысяч рублей.

Причиной стало то, что собственник не следит за землей, которая поросла сорняком и кустарниками- а это больше 252 гектаров в Ферзиковском трайоне, сообщили в областном Россельхознадзоре.

По факту нарушения также возбуждено административное производство.

Фото: Россельхознадзор Калужской области.