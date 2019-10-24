Клопов-вредителей приманивали феромонами

24.10.2019 09:10 263

На площади в 20 гектар сотрудники ведомства искали коричнево-мраморного клопа, который является переносчиком болезней плодово-ягодных культур.

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