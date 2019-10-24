Клопов-вредителей приманивали феромонами

Специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный мониторинг двух организаций Калужской области, сообщила пресс-служба Управления в среду, 23 октября.
На площади в 20 гектар сотрудники ведомства искали коричнево-мраморного клопа, который является переносчиком болезней плодово-ягодных культур.
Вредителей искали, проводя визуальный осмотр и при помощи 20 феромонных ловушек.
Среди собранных насекомых вредоносных клопов не нашли.
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калужской области.
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