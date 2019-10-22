«ИЖ» и «МАЗ» столкнулись на проселочной дороге

22.10.2019 15:34 44

В 12:09 во вторник, 22 октября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе.

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