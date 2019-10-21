За угрозу убийством мужчина сядет на 4 года

21.10.2019 19:05 237

Калужский районный суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, который обвинялся в совершении разбоя и угрозе убийством.

Судом установлено, что злоумышленник с 8 на 9 мая, находясь в квартире у своего знакомого, приставил к его шее нож и, угрожая, потребовал передачи ценного имущества.

Преступник обыскал квартиру и похитил вещи.

А месяцем ранее тот же мужчина в ходе конфликта со своей знакомой, нанес ей 3 удара ладонью по лицу, затем взял кухонный нож, схватил потерпевшую за голову, сказал, что зарежет ее.

Вину в совершении вышеуказанных преступлений подсудимый признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com.